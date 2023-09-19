В Карелии после жестокого избиения школьницы возбудили дело

Девочку госпитализировали

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после жестокого избиения двумя девочками школьницы в Пудоже, видео с которым распространили в соцсетях. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что доклад о ходе расследования представят председателю СК России Александру Бастрыкину.

На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором две девочки на протяжении нескольких минут руками и ногами избивают сверстницу на территории городского стадиона Пудожа. После драки школьница попала в больницу. Как стало известно позднее, конфликт произошел еще 12 сентября. Участники драки установлены.

Детский омбудсмен сообщил в соцсетях, что внепланово посетит Пудожский район для участия в разрешении конфликта и проведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В министерстве образования и спорта региона обещали, что в школах района проведут профилактические беседы с учениками, а также поговорят с родителями.