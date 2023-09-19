Боец Ионов оказался участником массовой драки у клуба "Галактика" в Москве

По предварительным данным, у боксера произошел конфликт с одним из посетителей из-за девушки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Боксер и участник лиги кулачных боев Top Dog Игорь Ионов оказался одним из участников драки, которая произошла у клуба "Галактика" на улице Академика Королева в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, у боксера Игоря Ионова в клубе "Галактика" из-за девушки произошел конфликт с одним из посетителей. Когда мужчины вышли на улицу - завязалась драка. Курившие у заведения супруги попытались разнять дерущихся, но тоже оказались вовлечены в потасовку и получили несколько ударов от бойца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего полицейские установили шестерых участников конфликта, роль каждого в драке устанавливается. Также медики оценивают состояние пострадавших в потасовке, у женщины есть подозрение на сотрясение мозга. Предварительно установлено, что боец в момент инцидента был пьян.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что полицейские проводят проверку после драки, которую устроили шесть человек у клуба на улице Академика Королева в Москве. Стороны конфликта направлены на медицинское освидетельствование на предмет установления наличия и степени тяжести телесных повреждений и медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Боксер Игорь "Имеля" Ионов является участником поединков лиги Top Dog.