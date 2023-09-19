Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Атака была совершена БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"19 сентября около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА сбили в Белгородском районе, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.