19 сентября, 11:08,
обновлено 19 сентября, 11:17
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Атака была совершена БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"19 сентября около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА сбили в Белгородском районе, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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