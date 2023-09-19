Экс-зампреда ЦБ Корищенко приговорили к семи годам по делу о хищении активов "Инвестбанка"

Кроме того, Константину Корищенко назначили штраф в 1 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии и штрафу бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко по делу о хищении активов "Инвестбанка" с ущербом около 1,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Корищенко виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и назначить ему наказание в виде семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей ", - огласила решение судья. Второго фигуранта дела - бизнесмена Максима Пальчуна - суд также приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Суд постановил взыскать 549 млн 250 тыс. рублей по иску Агентства по страхованию вкладов, который в ходе прений просила удовлетворить прокуратура.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Корищенко к 9,5 года лишения свободы, Пальчуна - к 9 годам колонии.

Уголовное дело в отношении Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна было возбуждено по обвинению в растрате, принадлежавших банку ценных бумаг, совершенной организованной группой в особо крупном размере. По версии обвинения, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей. Фигуранты были задержали в 2021 году.

ЦБ в декабре 2013 года отозвал у "Инвестбанка" лицензию, в марте 2014 года банк был признан банкротом.