19 сентября, 11:22

В Кении потерпел крушение вертолет ВВС

Представитель Минобороны страны Зипора Киоко сообщил, что есть погибшие

ПРЕТОРИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Вертолет ВВС Кении упал на севере страны, есть погибшие. Об этом сообщил представитель Минобороны Кении Зипора Киоко.

"Вертолет вел наблюдение с воздуха в рамках проходящей операции "Амани Бони" по обеспечению безопасности", - приводит его слова газета Nation. В результате крушения есть погибшие, их число не раскрывается.

На севере Кении сейчас проходят мероприятия по противодействию боевикам из радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые совершают рейды из Сомали на кенийскую территорию. 

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