19 сентября, 11:27,
обновлено 19 сентября, 11:37

В Челябинске произошел пожар в гостинице

© МЧС России

Людей эвакуировали

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. В Челябинске произошел пожар в гостинице "Ред Кристалл", сообщили журналистам в пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы "Ред Кристалл" на улице Доватора, 11. По прибытии установлено, что происходит горение на третьем этаже, производится эвакуация", - сказали в пресс-центре.

Возгорание, произошедшее на третьем этаже, локализовали на площади 30 кв. м.  "Горят мебель и бывшие в употреблении вещи. По пострадавшим и эвакуированным информация уточняется", - отметили в ведомстве.  

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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