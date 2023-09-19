Людей эвакуировали

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. В Челябинске произошел пожар в гостинице "Ред Кристалл", сообщили журналистам в пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы "Ред Кристалл" на улице Доватора, 11. По прибытии установлено, что происходит горение на третьем этаже, производится эвакуация", - сказали в пресс-центре.

Возгорание, произошедшее на третьем этаже, локализовали на площади 30 кв. м. "Горят мебель и бывшие в употреблении вещи. По пострадавшим и эвакуированным информация уточняется", - отметили в ведомстве.