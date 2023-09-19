В Иванове возбудили уголовное дело об организации пяти подпольных игровых клубов

По данным следствия, задержаны пять человек

ТАСС, 19 сентября. Следователи возбудили уголовное дело об организации пяти подпольных игровых заведений в городе Иванове. Задержаны пять человек, местонахождение двух организаторов нелегальной деятельности устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной группой лиц (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 34-летний уроженец Грузии организовал подпольный игровой клуб в нежилом помещении на проспекте Ленина областного центра. К проведению азартных игр в дальнейшем он привлек еще шесть жителей региона. С января по сентябрь аналогичные заведения открылись на улицах Богдана Хмельницкого, Каравайковой, Лежневской и Станционной.

Незаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области. "В настоящее время пять операторов задержаны, в отношении них избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, организатор преступной группы объявлен в розыск, местонахождение еще одного организатора устанавливается", - добавили в пресс-службе.