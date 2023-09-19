В Кирове возбудили дело о хищении 3 млн рублей при реализации нацпроекта

Фигурантом дела является директор одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту хищения 3 млн рублей, выделенных в качестве гранта "Агростартап" одному из индивидуальных предпринимателей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Верхошижемском районе директор одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов подозревается в мошенничестве в рамках реализации национального проекта. Он совершил хищение путем обмана бюджетных денежных средств в сумме не менее 3 млн рублей, то есть в особо крупном размере, причинив министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый похитил средства, выделенные в качестве гранта "Агростартап" одному из индивидуальных предпринимателей, который был введен в заблуждение подозреваемым и не планировал создавать и развивать фермерское хозяйство. "Перечисленные из бюджета средства в сумме 3 млн рублей были перечислены предпринимателю, последний по указанию директора кооператива перечислил ему денежные средства якобы по договору купли-продажи здания телятника", - говорится в сообщении. В итоге цели гранта и социальный эффект от реализации проекта достигнуты не были. Денежными средствами директор кооператива распорядился по своему усмотрению.

В понедельник губернатор региона Александр Соколов рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве, что следователи провели обыски в министерстве сельского хозяйства Кировской области. Как отметил зампред правительства Кировской области Юрий Терешков, 15 сентября министерство назначило контрольную проверку по всем грантам за пять лет и субсидиям за три года. Также назначена служебная проверка в отношении должностных лиц, которые отвечали за проведение конкурсов, на время проверки должностные лица отстранены от работы. Соколов также поручил провести аудит по всем конкурсам за последние пять лет.