Страйкбольная граната стала причиной оцепления пляжа во Владивостоке

По данным полиции, предмет не представляет опасности

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Подозрительный предмет, из-за которого оцепили пляж в бухте Патрокл во Владивостоке, оказался страйкбольной гранатой, которая не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и взрывотехники. Установлено, что обнаруженный предмет не представляет опасности и направлен на утилизацию", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на пляже во Владивостоке поступило сотрудникам Росгвардии днем во вторник. Пляж по улице Басаргина оцепили.

Пляж по улице Басаргина находится в бухте Патрокл, которая расположена у северного берега залива Петра Великого во Владивостоке.