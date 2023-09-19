19 сентября, 13:50

Страйкбольная граната стала причиной оцепления пляжа во Владивостоке

По данным полиции, предмет не представляет опасности

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Подозрительный предмет, из-за которого оцепили пляж в бухте Патрокл во Владивостоке, оказался страйкбольной гранатой, которая не представляет опасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и взрывотехники. Установлено, что обнаруженный предмет не представляет опасности и направлен на утилизацию", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на пляже во Владивостоке поступило сотрудникам Росгвардии днем во вторник. Пляж по улице Басаргина оцепили. 

Пляж по улице Басаргина находится в бухте Патрокл, которая расположена у северного берега залива Петра Великого во Владивостоке. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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