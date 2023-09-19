СК предъявил обвинение по делу об отравлении продукцией Greenbox в Петербурге

По последним данным, пострадали более 270 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг директору производства компании Greenbox после отравления более 270 человек готовой продукцией фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение женщине 1985 года рождения, состоящей в должности директора производства данной компании", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в медицинские учреждения города с острой кишечной инфекцией обратилось большое количество граждан после употребления готовой продукции АО "Грин Бокс". Как сообщала на минувшей неделе пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат" в Петербурге, достигло 274 человек, в стационарах находились 137 из них, в том числе три ребенка. У 58 заболевших была обнаружена сальмонелла.

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) стало известно 9 сентября.

15 сентября Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность компании АО "Грин Бокс" на 60 суток.