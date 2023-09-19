СМИ сообщили о состоянии россиянина после ДТП с автобусом в Черногории

По данным телеканала RTCG, гражданин РФ получил легкие травмы

БЕЛГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Российский гражданин, который находился в попавшем в ДТП в Черногории автобусе, получил легкие травмы и оказывал помощь другим пассажирам после ЧП. Об этом сообщил телеканал RTCG.

"Я слушал музыку, все было нормально. Внезапно раздался крик и звук бьющегося стекла, - приводит телеканал слова россиянина. - Я сидел в средней части автобуса. Больше всего пострадали те, кто находился за водителем. Я помогал вытаскивать пострадавших, но, к сожалению, некоторых спасти не удалось".

Полицейское управление Черногории сообщило о том, что два человека погибли на месте ДТП. В республиканском клиническом центре отметили, что к ним поступили четыре пассажира, чья жизнь находится в опасности.

Ранее стало известно, что автобус с 30 пассажирами вылетел с трассы Цетинье - Будва в Черногории и упал с высоты 15 м.

В посольстве России в Черногории сообщили ТАСС, что диппредставительство отслеживает ситуацию, и "при поступлении информации о пострадавших российских гражданах посольство окажет содействие и всю необходимую консульскую помощь".