В Якутске возбудили дело после падения на детей бетонной плиты

Погиб один ребенок

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Якутске после падения бетонной плиты, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Якутии.

"Следственным отделом по городу Якутску следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели девятилетней девочки при обрушении бетонной конструкции жилого дома", - говорится в сообщении.

Идут следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.