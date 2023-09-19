19 сентября, 14:51

В Кировской области зафиксировали задымление на полигоне ТКО

Его площадь составила 200 кв. м

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют задымление на полигоне твердых коммунальных отходов в Кирово-Чепецком районе на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кирово-Чепецка.

"[На полигоне ТКО ООО "Новый ЭкоГород" в урочище Шиляевы Кирово-Чепецкого района возникло] задымление без открытого возгорания приблизительно на площади 200 кв. м . Работает экскаватор, грейдер, трактор, направлены три "Камаза" с песком", - сообщил собеседник агентства.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, специалисты ведомства организовали контроль за состоянием атмосферного воздуха. "Отбор проб произведен специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Кирово-Чепецком районе" на вещества, характерные для процессов горения. Точки отбора определены с учетом направления ветра в Просницком сельском поселение на территории СДТ "Грибное", д. Верхние Малюганы, ул. Центральная, д. 39. По результатам лабораторных испытаний превышений гигиенических нормативов по определяемым показателям не установлено", - говорится в сообщении.

Задымления ближайших населенных пунктов не зафиксировано, жалоб от населения, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в территориальный отдел не поступало. 

Теги:
РоссияКировская область
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