Верховный суд Чувашии заменил условный срок на реальный экс-сенатору республики

Вадима Николаева приговорили к четырем года колонии общего режима

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший сенатор Чувашии получил четыре года колонии общего режима после рассмотрения апелляции на приговор Чебоксарского районного суда, ранее назначившего ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Соответствующее решение принял Верховный суд республики, говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

По данным картотеки Верховного суда Чувашии, речь идет о бывшем директоре компании "Чувашский бройлер" Вадиме Николаеве. Ранее Чебоксарский районный суд признал его виновным по двум эпизодам преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

"Прокуратура Чувашии не согласилась с приговором <…> в связи с чрезмерной мягкостью назначенного и обжаловала его. <…> Верховный суд Чувашской Республики позицию прокуратуры поддержал, изменил приговор суда первой инстанции, назначив <…> наказание в виде четырех лет лишения свободы с реальным отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, экс-сенатора взяли под стражу в зале суда. Кроме того, по требованию надзорного ведомства с осужденного взыскано около 113 млн рублей материального ущерба.

Согласно материалам суда, бывший руководитель компании "Чувашский бройлер" с 2009 по 2013 год растратил около 100 млн рублей средств предприятия, предоставляя невозвратные кредиты иным организациям, которые деятельность фактически не вели. Установлено, что осужденный не предпринимал активных мер по возврату займов, в результате это привело к истечению судебных сроков для их взыскания.

Суд также установил, что в 2013 году осужденный продал своему знакомому магазин по цене около 1 млн рублей - в 10 раз ниже его реальной стоимости. Затем экс-сенатор приобрел его как частное лицо. "В дальнейшем <…> "Чувашский бройлер" платил ему как новому собственнику магазина арендную плату за возможность использовать фирменную торговую точку по своему прямому назначению. <…> Реальная стоимость проданного магазина составляла около 10 млн рублей", - отмечается в сообщении.