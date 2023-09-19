Во Львове ликвидировали пожар на складе

Для этого пожарным потребовалось 12 часов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 12 часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на складе во Львове. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Около 12 часов неутомимой и жертвенной работы специалистов Госслужбы Украины по ЧС", - написал он в Telegram-канале.

Возгорание в помещении склада произошло рано утром во вторник. Как сообщали в МВД Украины, вскоре огонь охватил три здания, а площадь пожара превысила 9 тыс. кв. м. Ночью в области почти 2,5 часа действовала воздушная тревога, местные СМИ сообщали о серии взрывов в этот период.