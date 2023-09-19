В Якутске окажут помощь семье ребенка, погибшего при падении бетонной плиты

Мэр Якутска Евгений Григорьев отметил, что окружная администрация города окажет полное содействие следственным и правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска окажут помощь семье ребенка, погибшего при падении бетонной конструкции, а также семьям детей, пострадавших в результате ЧП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Якутска Евгений Григорьев.

"Выражаю глубокое соболезнование родителям, родным и близким погибшей в результате ЧП девочки. Страшная трагедия для всех нас. Дал поручения оказать необходимую помощь семье в организации похорон и материальную помощь. Мы также окажем помощь семьям детей, пострадавших в результате ЧП", - написал Григорьев.

Он отметил, что окружная администрация города окажет полное содействие следственным и правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия.

Как сообщали ранее в региональном управлении МЧС России, бетонная плита обрушилась на четырех детей в Якутске рядом с многоквартирным домом на ул. Автодорожной, один ребенок погиб, трое госпитализированы. По уточненным данным, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. По факту гибели 9-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).