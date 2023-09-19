В Махачкале в перестрелке на улице пострадала случайная прохожая

Женщину госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Женщина получила ранение в живот в результате перестрелки из травматического оружия в Махачкале. Она доставлена в медучреждение, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

"Сегодня в 17:04 в дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что в Махачкале на проспекте Акушинского неизвестные устроили перестрелку из травматического оружия. В ходе перестрелки пострадала прохожая - 35-летняя жительница Махачкалы. С ранением брюшной полости ее госпитализировали в медучреждение", - говорится в сообщении.

Участники инцидента установлены. Двое мужчин 39 и 33 лет доставлены в отдел полиции для разбирательства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.