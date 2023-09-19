Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Они будут находиться в СИЗО до 29 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд продлил до 29 декабря арест троим из четверых фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Южный окружной военный суд <…> определил продлить срок содержания подсудимым Погорелову, Чурилову и Ену <…> на три месяца, до 29 декабря", - сказал судья, добавив, что следующее заседание состоится 21 сентября.

Четвертый подсудимый - Александр Тимошенко - находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Четверо человек, включая основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу о покушении на Александра Захарченко. Погорелову вменяются теракт, повлекший причинение смерти, покушение на жизнь государственного деятеля, шпионаж и еще несколько статей УК РФ. По версии следствия, в августе 2017 года он разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана "Пушкин" в Донецке, который посещал Захарченко. Довести теракт до конца фигуранту не удалось, так как взрывчатку обнаружили сотрудники полиции ДНР.

Как ранее ТАСС сообщали в правоохранительных органах, Погорелов также причастен к убийству Павлова. По заданию СБУ в октябре 2016 года он установил и привел в действие взрывное устройство на крыше лифта в доме, где проживал командир ополченцев.

Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.