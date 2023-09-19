В Северной Осетии на заправке произошел взрыв газа

Пострадали два человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел на автозаправочной станции при въезде в селение Эльхотово Северной Осетии, два человека пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратурой Кировского района РСО - Алания организована проверка по факту хлопка газа на автозаправочной станции при въезде в с. Эльхотово, в результате которого есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Минздраве республики, в результате взрыва пострадали водитель и заправщик, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, во вторник примерно в 13 часов 15 минут на АЗС "Барс" при заправке СУГ грузового автомобиля "Газель" произошел разрыв одного из газовых баллонов, установленных под кузовом автомобиля.