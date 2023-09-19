В суде представили сведения о геноциде над жителями Калуги и военнопленными

В качестве свидетеля был допрошен почетный гражданин Калужской области и города Калуги, заслуженный строитель РСФСР Николай Иванович Алмазов

КАЛУГА, 19 сентября. /ТАСС/. Архивные сведения о зверствах оккупантов в Калуге, а также процесс регистрации евреев в конце октября 1941 года представили в зале Калужского областного суда в ходе очередного заседания по делу о геноциде. Были представлены сведения об уничтожении военнопленных, сообщила начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина.

"Благодаря документальным свидетельствам можно на конкретных примерах показать всю сущность фашизма, установить и подтвердить факты, что на территории современной Калужской области в отношении советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, происходил геноцид, то есть преднамеренное уничтожение", - сказала в ходе заседания Добычина.

Она отметила, что рынок на протяжении всего периода оккупации не работал, население в 51 тыс. человек находилось в полуголодном состоянии, а отдельные жители голодали. За действия партизан, таких как повреждение телефонной немецкой связи в ночь на 7 ноября 1941 года, фашисты безжалостно расправились с мирным населением, не имевшим отношения к партизанским действиям - на Базарной площади (ныне Театральная площадь) были расстреляны 17 мужчин. В начале ноября 1941 года была проведена перепись населения Калуги по национальностям, с этой целью в конце октября было обнародовано объявление о регистрации евреев, затем для них было создано гетто, в которое запрещалось заходить и общаться с узниками, а им было велено нашить на одежду желтые звезды, уточнила Добычина.

"Есть сведения о положении военнопленных, в суровые декабрьские морозы их содержали в неотапливаемых сараях и конюшнях, водили на работу в летних гимнастерках, босиком, большинство были с обмороженными руками, ногами, ушами. Военнопленных кормили один раз в день очистками от картофеля, сырой мороженной капустой, испытывая муки голода они были вынуждены питаться отбросами немецких кухонь и помоями, и даже конским навозом. <…> Для перевозки грузов на дальние расстояния пленных запрягали в дорожные платформы, в сани и перевозили на них камни, уголь, дрова, кирпич, воду и другие тяжести, их жестоко избивали плетками, кнутами, сапогами, прикладами, упавших либо закалывали, либо пристреливали на месте. При отступлении из Калуги фашисты согнали всех военнопленных в сарай, облили бензином и подожгли", - рассказала Добычина, добавив, что подобные действия оккупантов, зафиксированные в Калуге, имели место быть на всей территории региона.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, в качестве свидетеля был допрошен почетный гражданин Калужской области и города Калуги, заслуженный строитель РСФСР Николай Иванович Алмазов, родившийся в 1927 году и во время начала войны проживавший с семьей в деревне Акатово (ныне Жуковский район Калужской области). Он поделился своими воспоминаниями о бесчинствах захватчиков, которые грабили и избивали деревенских жителей, а затем сожгли их дома.

Из документов представленных в суде следует, что за период оккупации Калуги с октября по декабрь 1941 года фашистами были расстреляны и зверски замучены более 500 человек. Особую жестокость проявили они перед отступлением из города: минировали жилые дома, расстреливали военнопленных, подожгли еврейское гетто, устроенное ими в одном из городских районов. В поданных в Калужский областной суд материалах говорится, что в период оккупации области нацистами с октября 1941 года по сентябрь 1943-го общее число жертв превысило 26 тыс. человек, было угнано более 300 тыс. человек, полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, по оценке на сегодняшний день, составляет почти 13 трлн рублей.