Суд оштрафовал бывшего преподавателя ВШЭ на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Согласно постановлению суда, Сергей Медведев дискредитировал использование ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей бывшего преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергея Медведева (признан иноагентом) за дискредитацию ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Медведева по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению суда, Медведев на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) публично дискредитировал использование ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Медведев после окончания МГУ учился в университетах в Чехии и США. В 1990 годы работал в исследовательских организациях Италии, Германии, Финляндии. В 2014-2018 годах был ведущим авторской программы на телеканале "Дождь" (признан иноагентом). До 2020 года работал преподавателем ВШЭ.

В сентябре 2022 года Минюст внес Медведева в реестр физических лиц, выполняющих функции СМИ-иноагента.