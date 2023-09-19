В Нигерии произошло полное отключение электроэнергии

Причины аварии пока не установлены, сообщила газета Daily Post

ПРЕТОРИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Полное отключение электроэнергии произошло на всей территории Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.

Подача электричества потребителем была прекращена в 11:31 (13:31 мск), отмечает она. Причины аварии пока не установлены.

Нынешнее общенациональное отключение уже второе в текущем месяце. 14 сентября в Нигерии произошел коллапс электросетей из-за пожара на одной из высоковольтных линий электропередачи.

В 2022 году в этой самой густонаселенной стране Африки с населением более 224 млн человек произошло семь общенациональных отключений электричества из-за аварий на электростанциях и сетях.