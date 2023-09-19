Гособвинение попросило приговорить Василия Бойко-Великого к девяти годам за растрату

По словам защиты бизнесмена, он свою вину не признавал с момента возбуждения против него уголовного дела

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон в Черемушкинском суде Москвы попросило признать виновным в растрате почти 89 млн рублей основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого. Как уточнили ТАСС в суде, гособвинитель просит приговорить бизнесмена к девяти годам колонии.

"В ходе прений сторон в Черемушкинском суде гособвинение попросило признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой) по 13 эпизодам. Гособвинитель попросил для подсудимого наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.

По словам защиты бизнесмена, Бойко-Великий свою вину не признавал с момента возбуждения против него уголовного дела и настаивал, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации. В прениях сторон бизнесмен попросил суд вынести оправдательный приговор. Также вину в предъявленных обвинениях не признали начальник кредитного управления Анастасия Навотная, ее заместитель Егор Пихтин, главный бухгалтер банка Мария Антонова и член совета директоров Татьяна Макаренко. При этом вину полностью признали директор банка Алла Кабанова, ее сын Константин Кабанов, а также ранее осужденные Елена Чуева и заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве главный кассир банка Наталья Ципинова, они уже отбыли назначенные им сроки заключения.

Кроме того, государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" предъявила солидарный гражданский иск ко всем обвиняемым. Так, директору банка Кабановой предъявлен 41 эпизод растраты на общую сумму 170 млн рублей, а Бойко-Великому по 13 эпизодам предъявлено 80 млн рублей.

Судебный процесс в Черемушкинском районном суде Москвы проходил более двух лет. В ходе разбирательства прокуратура представила доказательства 15 свидетелей, а сторона защиты Бойко-Великого обеспечила в суд явку более 20 свидетелей, которые, по словам адвоката предпринимателя, подтвердили алиби и невиновность Бойко-Великого. "Невиновность Василия Бойко-Великого подтверждается объективными доказательствами, биллингом телефонных соединений его и сотрудников банка, с которыми он не общался, кроме директора банка, а также осмотром его телефонной переписки, связанной с предъявленным обвинением и прослушанных телефонных переговоров директора банка Кабановой", - отметила представитель защиты. Бойко-Великий не имел отношения к выдаче фиктивных кредитов, выданных банком Кредит-Экспресс, настаивает сторона защиты.

Дата оглашение приговора назначена на 3 октября в 10:00 мск.