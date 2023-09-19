Из главного здания полиции Капитолия эвакуировали людей из-за подозрительного автомобиля

Правоохранители сообщили, что собака из подразделения кинологической службы К-9 проявила к нему интерес

ТАСС, 19 сентября. Правоохранители эвакуировали людей из здания штаб-квартиры полиции Капитолия США в Вашингтоне из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля.

"Полиция Капитолия США расследует [ситуацию с обнаружением] подозрительной машины после того, как K9 (собака из подразделения кинологической службы "К-9" - прим. ТАСС) проявила к нему интерес", - говорится в публикации полиции Капитолия в социальной сети X (ранее Twitter).

Люди эвакуированы из здания из соображений предосторожности.

Другие подробности не приводятся.