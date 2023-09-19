19 сентября, 17:55

Группа из 35 человек проникла в здание на Котельнической набережной в Москве

Несколько нарушителей забрались на шпиль объекта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной в Москве, несколько из них забрались на шпиль здания. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной. По предварительной информации, двое спрыгнули со второго этажа здания, пытаясь покинуть место правонарушения. Им оказывается медицинская помощь", - сообщили в надзором ведомстве.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента. 

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