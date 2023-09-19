В Белгородской области возбудили дело о взятке за сокрытие нарушений при капремонте МКД

Фигурантами дела являются инспектор контрольно-счетной палаты региона и специалист отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Инспектор контрольно-счетной палаты Белгородской области и специалист отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, они получили от предпринимателя 2,3 млн рублей за сокрытие нарушений при капремонте многоквартирных домов, сообщили ТАСС в пресс-служба УФСБ по региону.

"Пресечена преступная деятельность инспектора Контрольно-счетной палаты Белгородской области и специалиста отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 14 сентября 2023 года фигуранты получили от гендиректора одной из коммерческих организаций 2,3 млн рублей за то, чтобы не включать в служебную документацию сведения о нарушениях, выявленных в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств при проведении строительных работ по капремонту МКД в одном из населенных пунктов Белгородской области. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Фигурантам предъявлено обвинение", - отметили в пресс-службе.