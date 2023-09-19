19 сентября, 18:29,
обновлено 19 сентября, 18:56
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении в результате столкновений у здания кабмина госпитализировали несколько человек

За медицинской помощью обратились как демонстранты, так и полицейские, сообщил Минздрав республики

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Армении сообщило, что в результате беспорядков на площади Республики, в которые вылилась акция протеста из-за ситуации в Нагорном Карабахе, за медицинской помощью обратились как демонстранты, так и полицейские.

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"В результате беспорядков возле здания правительства за медицинской помощью обратились и полицейские, и демонстранты. Им на месте была оказана первая помощь. Некоторые из них были госпитализированы. В настоящее время они проходят необходимые медицинские обследования", - говорится в сообщении ведомства. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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