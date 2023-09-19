Пушилин сообщил о гибели мирного жителя из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Еще пятеро получили ранения, отметил врио главы ДНР

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, пятеро получили ранения в результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных в течение дня. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"В результате обстрела со стороны ВФУ [вооруженные формирования Украины] сегодня в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них - тяжелое. В Старомихайловке, административно подчиненной Кировскому району Донецка, есть пострадавший средней тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что повреждены 17 жилых домов в Донецке и поселке Еленовка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. "Всего зафиксированы 32 обстрела, противником выпущены 86 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа", - добавил он.