В Воронеже возбудили уголовное дело после информации об истощенном ребенке с инвалидностью

Фигуранткой дела стала 21-летняя местная жительница

ТАСС, 19 сентября. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По поручению председателя СК России был представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в распространенном сообщении.

На прошедшей неделе следователи в Воронеже инициировали проверку по сообщениям СМИ о нахождении в одном из медучреждений города шестилетнего мальчика, который весит всего 9 кг. Отмечалось, что ребенка доставили в больницу в конце августа с тяжелой белково-энергетической недостаточностью, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует.

Предварительно установлено, что шестилетний мальчик с инвалидностью жил с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе Воронежа. При этом женщина не обеспечивала ему должный уход, в результате ребенок был доставлен в медучреждение с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса.