19 сентября, 20:24

Красный Крест призвал обеспечить защиту мирных жителей в Карабахе

В МККК подчеркнули, что готовы реагировать на "возросшие гуманитарные потребности" населения в регионе и продолжать работу

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал все стороны конфликта в Нагорном Карабахе обеспечить защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

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"МККК призывает все военные власти принять необходимые меры для обеспечения защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры в соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву", - отмечается в тексте.

В комитете отметили, что "готовы реагировать на возросшие гуманитарные потребности населения в регионе и продолжать работу". 

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