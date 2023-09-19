Красный Крест призвал обеспечить защиту мирных жителей в Карабахе

В МККК подчеркнули, что готовы реагировать на "возросшие гуманитарные потребности" населения в регионе и продолжать работу

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал все стороны конфликта в Нагорном Карабахе обеспечить защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"МККК призывает все военные власти принять необходимые меры для обеспечения защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры в соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву", - отмечается в тексте.

В комитете отметили, что "готовы реагировать на возросшие гуманитарные потребности населения в регионе и продолжать работу".