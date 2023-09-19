19 сентября, 20:24,
обновлено 19 сентября, 20:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване во время стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека

Среди них 18 гражданских лиц и 16 полицейских

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Как минимум 34 человека, в том числе 16 полицейских, пострадали во время стычек у здания правительства Армении в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц. 17 из них получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны. 16 пострадавших продолжают получать помощь, 1 был прооперирован", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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