В Ереване во время стычек у здания правительства Армении пострадали 34 человека

Среди них 18 гражданских лиц и 16 полицейских

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Как минимум 34 человека, в том числе 16 полицейских, пострадали во время стычек у здания правительства Армении в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц. 17 из них получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны. 16 пострадавших продолжают получать помощь, 1 был прооперирован", - отмечается в сообщении.