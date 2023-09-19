19 сентября, 20:33
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

Как отметили в ведомстве, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 сентября около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - сказали в ведомстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что около 21:00 мск пресечена попытка Киева атаковать двумя БПЛА самолетного типа объекты на территории РФ. ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской и Орловской областями. 

Теги:
РоссияОрловская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация