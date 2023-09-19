В МО РФ сообщили об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

Как отметили в ведомстве, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 сентября около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - сказали в ведомстве.

Ранее в МО РФ сообщили, что около 21:00 мск пресечена попытка Киева атаковать двумя БПЛА самолетного типа объекты на территории РФ. ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской и Орловской областями.