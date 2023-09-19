В Китае женщину приговорили к смертной казни за похищение и продажу 11 детей

Она не признала вину и собирается обжаловать приговор

ГОНКОНГ, 19 сентября. /ТАСС/. Суд средней ступени города Гуйян в южной китайской провинции Гуйчжоу приговорил к смертной казни женщину, которая похитила и продала 11 детей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Согласно материалам дела, Юй Хуаин родилась в бедной семье в 1963 году. Первой жертвой преступницы стал ее собственный сын: она родила мальчика вне брака, от любовника, который был женат на другой женщине. Из-за того, что оба родителя не были готовы взрастить ребенка, в 1992 году они продали его за 5 тыс. юаней (около $906 по курсу того времени).

После этого Юй Хуаин вместе с тем же любовником по фамилии Гун начала похищать чужих детей для продажи. В общей сложности с 1993 по 1996 год пара похитила 11 детей в городе Чунцин, провинции Гуйчжоу и других регионах на северо-западе Китая. Преступники всегда действовали по одной и той же схеме: они приезжали на новое место, искали семьи с маленькими детьми и входили к ним в доверие, даря сладости. В большинстве случаев их жертвами становились представители бедных слоев населения.

Правоохранители случайно вышли на Юй Хуаин: похищенная ею девушка спустя 30 лет смогла найти свою биологическую сестру. После этого она обратились в полицию и предоставила следователям всю известную информацию об обстоятельствах похищения. В суде Юй Хуаин не признала свою вину и заявила о намерении обжаловать приговор.

Как отмечает газета, похищение детей на протяжении десятилетий является очень распространенным видом преступлений в Китае. По данным Государственного статистического управления КНР, с 2010 по 2019 год жертвами торговли людьми стали 112,7 тыс. женщин и детей.