Адвокат Блиновской заявила, что мошенники взломали Telegram-канал блогера

Наталия Сальникова отметила, что злоумышленники научились подделывать голосовые сообщения блогера

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Злоумышленники взломали Telegram-канал Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, в котором ведут за блогера активную деятельность, предлагая подписчикам за денежное вознаграждение ее тренинги. Как заявила в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат блогера Наталия Сальникова, мошенники научились имитировать даже голосовые сообщения Блиновской.

"Елена Олеговна не пользуется сейчас Telegram-каналом. В ходе следствия у нее был изъят телефон вместе с сим-картой, которая находится где-то у следователя. При этом есть куча умельцев, которые взломали ее Telegram-канал и ведут сегодня очень активную деятельность, включая уже аудиосообщения с подделанным Лениным голосом, - рассказала собеседница агентства. - Я слушала якобы сообщения от нее и по определенным деталям поняла, что это электронный имитатор ее голоса".

По словам Сальниковой, ни один Telegram-канал, в названии которого содержится имя блогера и где за деньги предлагаются услуги Блиновской, никак в настоящее время с ней не связан. По факту взлома соцсетей Блиновской сторона защиты неоднократно обращалась с заявлениями о блокировке действий злоумышленников, но обращения "не дают никаких результатов".

"Елена переживает, что, используя ее Telegram-канал, среди людей собирают деньги, продвигая какие-то продукты, и кто-то этим пользуется во вред [подписчикам]", - уточнила защитник. Адвокат отметила, что Блиновская не пользуется социальными сетями и мобильной связью, так как "все судебные запреты сохраняются".

Вместе с тем защита блогера заявила ТАСС, что по одному из заявлений была проделана работа и вынесен приговор. Речь идет о решении Дмитровского городского суда Московской области, который назначил штраф в 100 тыс. рублей экс-сотруднику ПАО "Вымпелком" Даниле Докучаеву и его приятелю Никите Сударикову, признавших вину во взломе Telegram-канала Блиновской. Ее канал был взломан с помощью дублирования сим-карты, а сама блогер в деле уже осужденных взломщиков не имела процессуального статуса. "Мы хотим, чтобы люди были осторожны.", - резюмировала Сальникова.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере.