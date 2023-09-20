СМИ сообщили о гибели мэра карабахского города Мартуни в бою с азербайджанскими ВС

Очередное обострение в Нагорном Карабахе началось 19 сентября

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр города Мартуни в Нагорном Карабахе Азнавур Сарьян погиб во время боя с Вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщает армянский портал 24news.am.

"В ходе боев с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян", - говорится в сообщении.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе началось 19 сентября. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.