Минздрав Якутии рассказал о состоянии детей, пострадавших при падении бетонной плиты

По данным ведомства, состояние одного из них оценивается как тяжелое

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние одного ребенка, который пострадал в результате падения бетонной конструкции в Якутске, как тяжелое, еще двух - как стабильное. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Трое детей были госпитализированы в педиатрический центр республиканской больницы №1 - Национальный центр медицины. Пострадавшим детям оказан весь перечень экстренной медицинской помощи. Сегодня состояние двоих детей оценивается врачами как стабильное. Состояние третьего ребенка тяжелое. Ребенок находится в реанимации после операции", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в региональном управлении МЧС России, 19 сентября бетонная плита обрушилась на четырех детей в Якутске рядом с многоквартирным домом на ул. Автодорожной, один ребенок погиб, трое госпитализированы. По уточненным данным, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. По факту гибели девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).