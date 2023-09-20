На Колыме объявили экстренное предупреждение

По информации синоптиков, в регионе в течение суток будет идти дождь, местами со снегом, скорость штормового восточного ветра может достигать 22 м/с

ТАСС, 20 сентября. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на среду экстренное предупреждение во всех девяти муниципальных образованиях Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 20 сентября", - сообщили в центре.

По информации местных синоптиков, в регионе в течение суток будет идти сильный дождь, местами со снегом. Скорость штормового восточного ветра может достигать 22 м/с. Спасатели предупреждают, что возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также ожидаются размыв дорог, мостов, дамб, подмыв ЛЭП, нарушения в работе дренажных систем, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.

Сейчас в Магаданской области уже идет дождь, дует сильный ветер. Температура воздуха в Магадане в течение дня не поднимется выше отметки плюс 10 градусов.