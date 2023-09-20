На севере Красноярского края объявили экстренное предупреждение из-за ветра

Ожидаются порывы скоростью до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с объявлено на севере Красноярского края. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Экстренное предупреждение: сегодня, 20 сентября, на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный юго-восточный ветер, порывы 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, сильный ветер до 18 м/с также прогнозируется в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах региона.

Синоптики прогнозируют 20 сентября на севере Красноярского края днем плюс 8 градусов, а ночью - плюс 6 градусов. В такую погоду сохраняется угроза возникновения лесных пожаров. В Среднесибирском УГМС сообщили, что в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкийском муниципальном районе действует высокая пожарная опасность IV класса.

Спасатели рекомендует не жечь сухую траву и мусор. При сильном ветре нельзя находиться вблизи крупных деревьев, плохо закрепленных конструкций.