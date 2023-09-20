На Камчатке активизировался Ключевской вулкан

Излияние лавового потока идет по Козыревскому желобу

ТАСС, 20 сентября. Извержение лавового потока вновь зафиксировано на самом высоком действующем вулкане Евразии - Ключевском. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в своем Telegram-канале.

"Извержение вулкана Ключевского продолжается. Наблюдается активизация извержения: вынос вулканических бомб на высоту до 300-400 м над кратером и обрушение раскаленных лавин на южный склон вулкана, излияние лавового потока по Козыревскому желобу", - говорится в сообщении.

Извержение Ключевского началось 23 июня.

Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота - 4 750 м. Последнее извержение вулкана происходило в октябре 2020 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится на склоне вулкана в 30 км от кратера.