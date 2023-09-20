Ущерб от пожара в ТЦ Красноярска из-за фритюрницы превысил 101 млн рублей

В результате возгорания пострадало имущество 99 арендаторов центра

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ущерб от пожара в крупном торговом центре Красноярска, случившемся из-за не выключенного по вине повара электроприбора, составил более 101 млн рублей. Предполагаемая виновница пожара ожидает суда, сообщает региональный главк МВД.

"Следователями <…> окончено расследование уголовного дела по обвинению жительницы краевого центра, работавшей су-шефом в кафе в торговом центре в Советском районе Красноярска, в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем ущерб на сумму более 101 млн рублей. Сотрудниками полиции установлено, что в ноябре 2022 года фигурантка, нарушив должностную инструкцию, в конце смены не выключила из сети фритюрницу. Вследствие этого произошло самовоспламенение фритюрного масла. Сначала огонь охватил кухню, потом перекинулся на отделку навесного фасада здания", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2022 года в Красноярске произошел пожар в крупном ТЦ "Взлетка плаза" на площади 200 кв.м. Пострадало имущество 99 арендаторов центра

Уголовное дело было возбуждено по статье 168 (уничтожение чужого имущества по неосторожности). По данной статье женщине грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы сроком до одного года.