В Новосибирске осудили владельца АЗС, где при взрыве пострадали 87 человек

Романа Гармидера приговорили к сроку 3,5 года условно

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к сроку 3,5 года условно владельца АЗС, при взрыве на которой пострадали 87 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде трех лет шести месяцев. <...> Наказание считать условным", - сказала судья Марина Борзицкая.

Суд счел виновным учредителя компании "Сибгаз", которой принадлежала АЗС, Романа Гармидера.

Как уточнила ТАСС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, руководитель станции Алексей Савлук также получил 3,5 года условно, инженеру АЗС Геннадию Киселю назначено 3 года условно. Ранее государственное обвинение просило назначить обвиняемым от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пострадавшими по делу признаны 87 человек. Леонова уточнила журналистам, что от общего числа пострадавших вред здоровью получил 51 гражданин.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности"), п. "а" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. "Установлено, что 14 июня 2021 года на газозаправочной станции, расположенной в Октябрьском районе Новосибирска, произошла утечка газа, спровоцировавшая возникновение пожара и серию взрывов. Причиной чрезвычайной ситуации оказалась незаконная эксплуатация производственного объекта третьего класса опасности и грубое нарушение правил промышленной безопасности", - рассказала Леонова журналистам.

Взрыв газа и пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в середине июня 2021 года. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Причиной пожара называлось незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.