В Иркутске выявили хищение более 11 тыс. литров топлива с автозаправок

Ущерб составил почти 500 тыс. рублей

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Иркутске выявили хищение свыше 11 тыс. литров нефтепродуктов с автозаправочных станций. В участии в мошеннической схеме подозреваются сотрудники АЗС, сообщил портал "МВД медиа".

"Установлены четверо местных жителей, подозреваемых в мошенничестве, связанном с хищением нефтепродуктов. Фигурантами уголовного дела стали двое управляющих двух автозаправочных станций одной компании, кассир-оператор и скупщик краденого. <…> За пять месяцев подельники реализовали такую схему более 30 раз, похитив свыше 11 тыс. литров нефтепродуктов. Ущерб, причиненный компании, составил почти 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии полиции, по звонку от управляющих кассир-оператор отключал камеры видеонаблюдения и систему измерения топлива. Дизельное топливо и бензин перекачивались в емкости, которые были в автомобиле скупщика. После этого управленцы вносили в отчетную документацию ложные сведения об излишках топлива.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантам дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.