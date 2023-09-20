В Приангарье задержали обвиняемого в склонении граждан к терроризму

До задержания мужчина был объявлен в федеральный розыск

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Иркутской области задержали находившегося в федеральном розыске мужчину, который обвиняется в склонении граждан к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение мужчине в склонении и вовлечении лиц к совершению террористической деятельности. По версии следствия, мужчина уже несколько лет придерживается идеологии террористической организации, запрещенной на территории РФ. Фигурант в социальных сетях склонял и вовлекал граждан одной из стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям на территории других республик", - говорится в сообщении.

До задержания мужчина долгое время был в федеральном розыске. По месту жительства обвиняемого изъяты сотовые телефоны, документы.