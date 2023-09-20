Все населенные пункты Хабаровского края освободились от воды после паводков

По данным регионального ГУ МЧС, остается подтопленным участок дороги в Комсомольском районе у села Гайтер

ТАСС, 20 сентября. Все населенные пункты Хабаровского края освободились от паводковых вод, незначительно подтоплен только один участок дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня все населенные пункты [Хабаровского края] освободились от воды. У нас остался один подтопленный участок дороги в Комсомольском районе у села Гайтер, но он подтоплен уже очень давно. Он расположен в низине и не мешает транспортному сообщению с населенным пунктом. На жизнеобеспечение населенного пункта никак не влияет. Он дождями регулярно подтапливается. А от паводков все освободилось", - сказали в пресс-службе.

В Telegram-канале ГУ МЧС по Хабаровскому краю уточняется, что за прошедшие сутки вода ушла со всех придомовых территорий и дорог в селах Кедрово, Видное и Кукелево Вяземского района.

"Таким образом, паводок на реке Уссури перестал оказывать влияние на населенные пункты Хабаровского края. Как сообщили в Дальневосточном УГМС, на реке Уссури на территории Хабаровского края продолжается спад уровня воды на 17-30 см за сутки. На реке Амур гребень паводка смещается у села Богородского. Ниже по течению отмечаются небольшие подъемы уровня воды до 4 см в сутки. На остальных реках Хабаровского края существенного изменения в водном режиме нет", - говорится в сообщении.