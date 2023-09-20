В Приморье осудили местного жителя за покушение на фельдшера скорой помощи

Его приговорили к 8,5 года тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока признал жителя города виновным в покушении на фельдшера скорой помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Он осужден на восемь лет и шесть месяцев строгого режима.

"Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан не заслуживающим снисхождения. С учетом состоявшегося вердикта председательствующий судья постановил обвинительный приговор и назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщил представитель надзорного органа.

Как было доказано в суде, в июне 2021 года осужденный в состоянии опьянения выражал недовольство действиями фельдшера скорой медицинской помощи, который прибыл для оказания помощи супруге фигуранта дела. Мужчина схватил кухонный нож, угрожал работнику скорой помощи убийством, после чего нанес медику удар ножом в живот. Фельдшер выставил перед собой находящийся у него в руках медицинский ящик, которым заблокировал удар.

В прокуратуре уточнили, что приговор постановлен по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).