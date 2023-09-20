СМИ сообщили о гибели семи мирных жителей в Нагорном Карабахе

Еще 35 получили ранения, передает Armenpress

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Как минимум 7 мирных жителей Нагорного Карабаха погибли, еще 35 ранены в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство Armenpress со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна.

"Среди мирного населения есть 35 раненых - 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин. Семь мирных жителей погибли", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что среди погибших мэр города Мартуни Азнавур Сарьян.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе сообщило об эвакуации мирного населения и призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.