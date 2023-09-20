В Красноярске осудили троих местных жителей за производство наркотиков

Их приговорили к 16 и 15,5 годам колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приговорил троих изготовителей 44 кг наркотиков на сумму более 200 млн рублей к 16 и 15,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Красноярский краевой суд приговорил трех участников преступной группы к длительным срокам лишения свободы за незаконный оборот более 44 кг наркотиков, реагентов и прекурсоров в Красноярске. <…> Стоимость товара на черном рынке составляет более 200 млн руб. <…> "Зачинщику" назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его двум сообщникам - 15 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, летом 2022 года жителю Красноярска предложили стать частью "команды" по производству запрещенных веществ. Приглашение он получил от незнакомца в мессенджере. Мужчина согласился и взял себе в помощники еще двоих знакомых. "Он арендовал гаражный бокс и, получив указания интернет-незнакомца, приобрел строительные материалы для оборудования помещения. Также в список запрещенных покупок входили химические вещества - прекурсоры наркотических и психотропных веществ. За 2,5 месяца незаконной деятельности компаньоны синтезировали 43 кг "солей". Их преступная деятельность была пересечена правоохранителями, во время оперативно-разыскных мероприятий изъят весь наркотик, лабораторное оборудование и еще более 1 кг "заготовок" для синтетических веществ. Весь приготовленный "товар" содержит более 143 тыс. доз для разового потребления", - пояснили в ведомстве.