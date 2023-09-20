20 сентября, 05:08
Военная операция на Украине

Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Весь процесс он снял на видео и отправил представителям Украины

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.

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"Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что фигуранту 42 года, он проживал в Барнауле. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Его заключили под стражу. 

Теги:
РоссияАлтайский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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