Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих

Весь процесс он снял на видео и отправил представителям Украины

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.

"Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что фигуранту 42 года, он проживал в Барнауле. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Его заключили под стражу.