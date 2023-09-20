Житель Новосибирской области получил 5,5 года колонии за незаконный оборот оружия

У него, в частности, изъяли 2,5 тыс. боеприпасов различного калибра

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил к 5,5 года колонии строгого режима за незаконный оборот и изготовление оружия жителя Черепановского района Евгения Сильченко, у которого полицейские изъяли более 2,5 тыс. боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Черепановским районным судом Новосибирской области Сильниченко признан виновным в незаконных приобретении, передаче, сбыте, изготовлении, переделке огнестрельного оружия, совершенных группой лиц, а также в незаконном сбыте взрывчатых веществ и приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, Сильченко организовал подпольную оружейную мастерскую по доработке охолощенного огнестрельного оружия в боевые аналоги. В августе 2022 года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по Новосибирской области обнаружили в гаражном боксе мужчины два охотничьих карабина "Вепрь", четыре охолощенных пистолета типа ПМ и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами, а также две пневматические винтовки с конструктивными изменениями, свыше 2,5 тыс. боеприпасов различного калибра, порох и инструменты, используемые для доработки охолощенных средств поражения в боевые аналоги. Кроме того, фигурант занимался незаконным сбытом пороха жителям региона.

"В отношении Сильниченко ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено и расследовано уголовное дело по 58 эпизодам противоправной деятельности", - добавили в УФСБ.