В Омской области возбудили два дела после попытки контрабанды краснокнижных соколов

Редких животных направили на реабилитацию

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовные дела о покушении на контрабанду и незаконном обороте особо ценных диких животных возбудили в Омской области после попытки вывоза в Казахстан восьми краснокнижных соколов-сапсанов, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. Трое подозреваемых заключены под стражу.

"Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области инициировала возбуждение следственными органами уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных редких животных) и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ)", - рассказала Булихова.

По ее словам, 14 сентября на границе Омской области с Казахстаном задержали двкх жителей Узбекистана и гражданина Казахстана, которые пытались вывезти из России восемь сапсанов - хищных птиц из семейства соколиных, занесенных в Красную книгу РФ. Уже установлено, что хищников купили в Хакасии и в специально оборудованном в машине тайнике привезли в Омскую область. В настоящее время всех троих подозреваемых заключили под стражу. Редких животных направили в эколого-биологический центр на реабилитацию.

Соколы-сапсаны занесены в Красные книги России, Казахстана и Алтайского края, относится к особо ценным диким видам, а также подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.